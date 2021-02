Slachtofferhulp helpt naasten van slachtoffers bij bieden steun

Iemand die slachtoffer is van een misdrijf of geweld, heeft naast professionele hulp vaak steun nodig van vrienden, familie en collega’s. Toch weten die niet altijd hoe zij de juiste steun kunnen bieden, merkt Slachtofferhulp Nederland. Daarom presenteert de organisatie maandag een platform met praktische tips over hoe naasten van slachtoffers kunnen helpen.