Een voertuig van de kiesraad van Niger is zondag, tijdens de beslissende ronde van de presidentsverkiezing, op een landmijn gereden. Zeven inzittenden kwamen om het leven, drie anderen raakten gewond. Volgens een lokale official had het incident plaats in de regio Tillabéry, ten noordwesten van hoofdstad Niamey. De slachtoffers waren chefs van stembureau’s en hun assistenten.