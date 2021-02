‘Ergens vandaag’ de miljoenste prik, half maart 2 miljoen gezet

„Ergens vandaag is die miljoenste prik gezet”, zegt coronaminister Hugo de Jonge zondag in een video op Twitter. Volgens het vaccinatiedashboard van het kabinet zijn tot en met zaterdag 987.435 prikken gezet. Daar kwamen er zondag zeker 30.000 bij, waardoor de grens van 1 miljoen is bereikt. Over een maand hoopt het kabinet dat de teller op 2 miljoen staat.