Museumplein Amsterdam vol met zonaanbidders en actievoerders

Op het Museumplein in Amsterdam mengt een grote groep van enkele honderden ‘koffiedrinkers’ zich zondag tussen een veelvoud van zonaanbidders en recreanten die van de vroege voorjaarsdag komen genieten. De politie is op en rond het plein aanwezig met meerdere busjes om een oogje in het zeil te houden. Ook hangt er een drone boven het plein.