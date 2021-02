Duikers hebben rond 20.30 uur zondagavond een stoffelijk overschot aangetroffen op de plek in het Amsterdamse IJ waar zondagnacht een auto te water was geraakt. De politie gaat nog verder onderzoek doen naar de identiteit van het slachtoffer, maar waarschijnlijk gaat het om de bestuurster van de auto, een moeder die met haar drie kinderen in de auto zat.