‘Als dit boven Chemelot was gebeurd, was ramp niet te overzien’

Als het vrachtvliegtuig niet zoals zaterdag naar het zuiden was gevlogen maar naar het noorden, en de brokstukken van de motor op industrieterrein Chemelot terecht waren gekomen, was de ramp niet te overzien geweest. „Dan hadden we een inferno gehad.” Dat zegt Lou Wanten, voorzitter van het burgerinitiatief Omwonenden Maastricht Aachen Airport (MAA).