Tijd voor iets anders via je scherm: waterverven

Waterverven was tot tien jaar geleden vooral iets voor gepensioneerden die een nieuwe hobby zochten. Een decennium later is dat heel anders: aquarelleren is hip. „Echt iedereen kan het leren”, zegt illustrator Marion Cremers. En zij kan het weten. Via haar onlinecursus heeft ze al honderden mensen geïnspireerd: van acht tot tachtig.