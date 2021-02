‘Druk in bossen en duinen, maar niet té druk’

Op het strand, in de duinen, bossen en andere natuurgebieden was het zaterdagmiddag zoals verwacht druk. Vanwege het fraaie lenteachtige weer met maxima rond 19 graden trokken veel mensen eropuit. Toch was het op de meeste plaatsen niet té druk: op de parkeerplaats van de Waterleidingduinen in Zandvoort na, hoefden er geen toegangswegen of parkeerplaatsen worden afgesloten.