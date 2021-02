‘Tot nu toe 79 relschoppers veroordeeld voor avondklokrellen’

Tot nu toe zijn er 79 relschoppers en opruiers veroordeeld voor hun aandeel in de avondklokrellen van vorige maand. Dat meldt EenVandaag op basis van een rondgang langs alle rechtbanken. De verdachten kregen soms maandenlange celstraffen opgelegd. In drie gevallen volgde vrijspraak. Een aantal zaken is aangehouden voor meer onderzoek.