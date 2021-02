KLM wil ‘toonaangevende touroperator’ worden

KLM wil een „toonaangevende touroperator” worden in Nederland en België. Volgens directeur Harm Kreulen van KLM Nederland zal de toeristische markt waarschijnlijk sneller opkrabbelen uit de coronacrisis dan de markt voor zakenreizen. Vandaar dat hij kansen ziet in het aanbieden van echte vakanties, zegt de bestuurder in een interview met Luchtvaartnieuws.nl.