Belgische justitie onderzoekt grote witwaszaak Degroof Petercam

De Belgische justitie doet onderzoek naar honderden miljoenen euro’s verdacht geld dat jarenlang is ondergebracht bij Degroof Petercam, een van de grootste vermogensbeheerders in België. Het geld was eigendom van een Waalse zakenman, Gustave Joassart. Die overleed in 2014 en werkte jarenlang voor en met de Waalse wapenfabrikant FN Herstal, schrijft zakenkrant De Tijd.