‘Turkije zet Nieuw-Zeelandse vrouw en kinderen uit’

De Nieuw-Zeelandse vrouw, die begin deze week samen met haar twee kinderen betrapt werd op het illegaal binnenkomen in Turkije via Syrië, wordt volgens Nieuw-Zeelandse media uitgezet. De Turkse autoriteiten zouden de aanklacht tegen haar, lidmaatschap van Islamitische Staat (IS), hebben ingetrokken. Ze is inmiddels naar een deportatiecentrum overgebracht.