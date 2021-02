Argentijnse minister treedt af na vaccinatierel

De Argentijnse minister van Volksgezondheid is vrijdag (lokale tijd) afgetreden nadat bleek dat enkele van zijn vrienden met voorrang zijn gevaccineerd. President Alberto Fernández zou om zijn ontslag hebben gevraagd. Tot dusverre zijn alleen gezondheidswerkers ingeënt in Argentinië en zijn de inentingen voor 70-plussers pas woensdag begonnen in de provincie Buenos Aires.