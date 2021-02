Senaat achter spoedwet avondklok, wet dit weekend van kracht

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunt de spoedwet over de avondklok, die het kabinet deze week snel in elkaar heeft gezet. De Tweede Kamer keurde de spoedwet donderdag ook al goed. Nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, wordt die van kracht. „Dat kan zo snel mogelijk, wat mij betreft morgen”, zei justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdagavond aan het eind van het debat.