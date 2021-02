Beurs Amsterdam gaat met winst weekend in

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst gesloten, net als de beurzen elders in Europa. Op het Damrak gingen de banken en verzekeraars flink omhoog. Ook de chipfondsen deden het goed, dankzij beter dan verwachte resultaten en positieve vooruitzichten van chiptoeleverancier Besi. Bodemonderzoeker Fugro leverde behoorlijk in na cijfers.