Ook Amsterdam wil actiever en beter teruggavebeleid naziroofkunst

Het huidige teruggavebeleid van naziroofkunst in Nederland staat niet in dienst van het rechtsherstel. Bovendien moet de nieuwe manier van beoordelen of kunst in collecties van Rijk, provincies en gemeenten in de Tweede Wereldoorlog onterecht in handen van anderen zijn geraakt, niet alleen gelden voor nieuwe restitutiezaken, maar ook voor lopende en reeds afgehandelde zaken.