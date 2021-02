‘Economie kan weer open door testcapaciteit fiks op te voeren’

Ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland sturen aan op het heropenen van de economie door de testcapaciteit maximaal op te voeren. Uit een analyse van accountancykantoor KPMG in opdracht van VNO-NCW volgt dat de testcapaciteit tot minimaal 20 miljoen testen per maand moet worden opgevoerd. Ook is het noodzakelijk om een test-, antistof- en vaccinatiepaspoort in te voeren. Volgens David Ikkersheim, arts en partner bij KPMG Health, helpt het opschalen van de testcapaciteit ook bij het verminderen van besmettingen.