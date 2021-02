Eerste Kamer gaat vrijdag nog stemmen over spoedwet avondklok

De Eerste Kamer zal vrijdag nog stemmen over de spoedwet over de avondklok. Een voorstel van de PVV om niet meer te stemmen, haalde het niet. Alleen de PVV, Fractie-Nanninga en FVD steunden dat. Justitieminister Ferd Grapperhaus drong halverwege het debat erop aan om vrijdag wel te stemmen, zodat de spoedwet nog vrijdagavond of zaterdagochtend in zou kunnen gaan.