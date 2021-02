Frederick Glass colporteerde in jungle van Brazilië

Als eenling raak je makkelijk ondergesneeuwd in een land als Brazilië, ruim 200 keer Nederland. Toch is Bijbelcolporteur Frederick C. Glass (1871-1960) niet vergeten. Hij leeft voort in zijn boeiende boeken. En het Braziliaans Bijbelgenootschap typeert hem in een recente kroniek als „famoso colportor.”