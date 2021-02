EU verdubbelt bijdrage aan internationaal vaccinatieprogramma

De Europese Unie verdubbelt haar bijdrage aan het coronavaccinatieprogramma COVAX van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot een miljard euro. Volgens de woordvoerder van voorzitter Ursula von der Leyen zal ze dat bekendmaken tijdens een videotop van zeven grote industrielanden en de EU (G7) later op vrijdag. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de leiders daarvoor uitgenodigd om te overleggen over de pandemie en de wereldwijde distributie van vaccins.