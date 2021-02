Een Amsterdammer van 18 jaar die zich eerder deze week meldde bij de politie in verband met de moord op Rachid Kotar in 2019, is aangehouden. Wat zijn rol is geweest bij de liquidatie wordt nader onderzocht. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte meldde zich nadat er beelden waren uitgezonden in Opsporing Verzocht.