Estafettestaking metalektro gaat verder in Friesland

De estafettestaking van medewerkers in de metalektro krijgt maandag een vervolg in Friesland. Volgens de vakbonden is het de achttiende dag waarop werknemers het werk neerleggen in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Maar de stakingen ten spijt, bieden de werkgevers nog geen ruimte voor een oplossing, aldus de bonden.