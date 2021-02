Sauna’s: wij kunnen veilig open met maatregelen en sneltesten

De saunabranche pleit er bij de politiek en het Outbreak Management Team (OMT) voor om weer open te mogen, in eerste instantie gedeeltelijk. Volgens de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) is saunabezoek veilig als voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zo moet voor iedere bezoeker minimaal tien vierkante meter beschikbaar zijn.