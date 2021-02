Toezichthouder DNB: aantal risicoleningen neemt toe

Steeds meer bedrijven en consumenten kunnen, vooral als gevolg van de coronacrisis, uitstaande leningen bij banken niet betalen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigt na berichtgeving door de NOS dat het totaalbedrag van leningen waarbij sprake is van wanbetaling met 7 miljard euro is gestegen ten opzichte van het begin van de crisis in maart vorig jaar.