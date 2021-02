Viruswaarheid vraagt om ‘moed’ in hoger beroep avondklok

Viruswaarheid vraagt de rechter in het hoger beroep over het opheffen van de avondklok om „moed” en te kiezen voor de belangen van de bevolking. „Wij hopen dat u, net als de rechtbank, de juiste keuze maakt”, zei jurist Jeroen Pols namens de actiegroep in het gerechtshof in Den Haag.