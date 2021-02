Texas krijgt weer stroom, maar worstelt nu met drinkwater

Extreem koud winterweer heeft er de Amerikaanse staat Texas voor gezorgd dat deze week bij circa twee miljoen huishoudens de stroom is uitgevallen, maar dat euvel is vrijdag vrijwel verholpen. Het probleem is nu het drinkwater. Dertien van de bijna dertig miljoen Texanen hebben het dringende advies gekregen het water eerst te koken. De stroomstoringen van de afgelopen vijf dagen hebben ook de waterzuiveringsinstallaties uitgeschakeld.