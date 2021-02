Acht verdachten opgepakt om fatale schietpartij Bergen aan Zee

Acht mensen zijn aangehouden in het onderzoek naar de fatale schietpartij afgelopen dinsdag in het Noord-Hollandse Bergen aan Zee. Het gaat om drie mannen en drie vrouwen uit Colombia van 29 tot en met 54 jaar en een 28-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Noorwegen, die allemaal in Amsterdam werden aangehouden. Dat meldt de politie.