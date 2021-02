Chipbedrijven en banken helpen AEX aan kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag licht vooruit. Beleggers bleven voorzichtig door de recente koersverliezen en de zorgen over de oplopende rentes op de obligatiemarkten. De banken en verzekeraars profiteerden juist van de hogere rentes. Ook de chipbedrijven waren in trek dankzij beter dan verwachte resultaten en positieve vooruitzichten van sectorgenoot Besi. Biotechnoloog Galapagos en bodemonderzoeker Fugro, die beide verliezen leden in het coronajaar 2020, werden lager gezet.