Havenbedrijf Rotterdam voelt impact crisis, herstel al ingezet

De overslag in de Rotterdamse haven is in 2020 als gevolg van de coronacrisis gedaald. Maar de daling bleef enigszins beperkt door herstel in de tweede helft van het jaar, meldde het Havenbedrijf Rotterdam in zijn jaarbericht. Daaruit kwam ook naar voren dat het bedrijf ondanks de crisis meer winst boekte dan een jaar eerder.