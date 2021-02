NOC\*NSF-baas wil nu actie tegen geringe sportdeelname door corona

Het wordt tijd om met de minister van Sport na te denken over hoe de deelname aan sport weer op het peil van voor de crisis kan worden gebracht. Want die deelname is nu, tijdens de coronacrisis, veel te laag. Dat zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. „Ik hoop dat de overheid zich er van bewust is dat het niet alleen belangrijk is om leerachterstanden in te halen, maar dat ook het lichaam nogal wat in te halen heeft.”