Extra grenscontroles België na uitbraak corona in Noord-Frankrijk

België zet extra politiemensen in voor controles op onnodig reisverkeer bij de Franse grens met West-Vlaanderen. Volgens gouverneur Carl Decaluw is dat nodig omdat in de Noord-Franse kustplaats Duinkerken, dat pal aan de grens met West-Vlaanderen ligt, een zware uitbraak van de Britse variant van het coronavirus is. Ziekenhuizen worden er overspoeld door patiënten.