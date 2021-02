Het biologische bedrijf Frenchtop Natural Care Products roept uit voorzorg een partij van Puur Rineke Super Soep Pompoen terug. Hierin is namelijk gember verwerkt waarin ethyleenoxide is aangetroffen. Deze stof, die bijvoorbeeld wordt gebruikt in desinfecteermiddelen en schoonmaakmiddelen, mag in de Europese Unie niet in voedingsmiddelen zitten, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).