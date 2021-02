Besi klimt op beurs na sterke cijfers, Fugro hard onderuit

Het aandeel Besi was vrijdag een uitblinker op de Amsterdamse beurs. Het chipbedrijf kwam met beter dan verwachte resultaten en positieve vooruitzichten. Bodemonderzoeker Fugro ging daarentegen hard onderuit na een verlies in het coronajaar 2020. De Europese beurzen zagen de openingswinsten deels verdampen. Beleggers bleven voorzichtig door de recente koersverliezen en de zorgen over de oplopende rentes op de obligatiemarkten.