Vaccininstituut Intravacc wil binnen 2,5 jaar fabriek bouwen

Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek, wil binnen 2,5 jaar een nieuwe vaccinfabriek bouwen in Bilthoven. Die moet een ‘waakvlamfunctie’ krijgen om in geval van een pandemie te kunnen worden ingezet. De nieuwe fabriek moet tussen de 40 miljoen en 200 miljoen doses per jaar kunnen produceren.