Lockdownmaatregelen raken Britse winkelverkopen hard

De strengere coronamaatregelen waaronder winkelsluitingen om verspreiding van het virus in te dammen slaan keihard in bij Britse winkeliers. De verkopen in de doorgaans belangrijke januarimaand, wanneer veel Britten op koopjesjacht gaan, daalden met dik 8 procent. Daarmee was de malaise in de winkelstraat, maar ook online, veel groter dan waar kenners rekening mee hielden.