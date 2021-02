AEX lijkt te herstellen, beleggers verwerken cijfers Besi en Galapagos

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs verwerken vrijdag de resultaten van onder meer biotechnologiebedrijf Galapagos en chipbedrijf Besi. Ook bodemonderzoeker Fugro gaf inzicht in de prestaties in het coronajaar 2020. De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt op basis van de openingsindicatoren wat op te veren. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting licht hoger openen, na de verliesbeurten in de afgelopen dagen.