Chipbedrijf Besi ziet sterke vraag uit autosector door tekorten

Chipbedrijf BE Semiconductor ziet dat de vraag naar chips aantrekt en dan vooral uit de auto-industrie, waar sprake is van grote tekorten. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming zag het orderboek in het slotkwartaal van vorig jaar met bijna twee derde aandikken. Naast de autosector willen ook makers van mobiele apparaten meer chips hebben.