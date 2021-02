Nikkei blijft net boven de 30.000 punten

De aandelenbeurs in Japan wist vrijdag net boven de 30.000 punten te blijven, ondanks drie verliesdagen op rij. Beleggers namen opnieuw winst na de recente sterke koersstijgingen. Eerder deze week keerde de beursgraadmeter in Japan voor het eerst sinds augustus 1990 terug boven de belangrijke psychologische puntengrens. Het nieuws dat in Japan meer dan negentig besmettingsgevallen van de nieuwste coronavariant zijn aangetroffen, zorgde voor koersdruk. Gevreesd wordt dat de bestaande vaccins minder effectief zijn tegen deze variant van het coronavirus.