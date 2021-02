‘Senator Texas reisde ondanks coronaregels naar het buitenland’

De Texaanse senator Ted Cruz is donderdag verder onder vuur gekomen. Cruz kreeg woensdag al forse kritiek, toen bekend werd dat hij op een vakantietripje was naar het Mexicaanse Cancún, terwijl in zijn thuisstaat Texas de noodtoestand is afgekondigd vanwege winterstormen. Een dag later keerde hij na een storm van kritiek weer terug naar de VS. Volgens de Washington Post is dit niet de eerste keer dat Cruz afgelopen jaar een vakantie slecht plande; afgelopen zomer zou Cruz een niet-noodzakelijk reis hebben gemaakt naar Jamaica, wat in strijd was met de landelijke coronaregels.