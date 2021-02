Rechter oordeelt over ‘discriminatie’ bij briefstemmen

De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in een door de Partij voor de Dieren aangespannen kort geding over briefstemmen. Volgens de politieke partij is er sprake van discriminatie door bij de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer alleen 70-plussers de mogelijkheid te geven per brief te stemmen. „Voor het eerst in onze geschiedenis is de integriteit van onze verkiezingen aan het wankelen gebracht”, zei de advocaat van de PvdD.