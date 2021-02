‘Techbedrijven willen van belasting op online reclame af’

Lobbygroepen waar grote techbedrijven als Amazon, Facebook en Google lid van zijn, willen dat een belasting op online reclame in de Amerikaanse staat Maryland wordt geschrapt. Ze zijn een rechtszaak gestart tegen die belasting, schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. De lobbyclub en bedrijvenvereniging Chamber of Commerce stellen dat de wetgeving oneerlijk is, maar ook ongrondwettelijk en in strijd met federale wetten om te voorkomen dat er speciale heffingen op onlinediensten komen.