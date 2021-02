Geen vervolging na bekladding Indische monumenten

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat niet over tot vervolging van verdachten inzake de vernielingen dan wel bekladdingen van Indische monumenten in Amsterdam en Den Haag. De Federatie Indische Nederlanders (FIN) vindt die beslissing „onbegrijpelijk” en gaat via een beklagprocedure proberen alsnog vervolging te bewerkstelligen.