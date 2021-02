NAVO wacht met besluit over Afghanistan en breidt missie Irak uit

De NAVO wacht met een besluit over de toekomst van de internationale troepenmacht uit Afghanistan. Dat hebben de ministers van Defensie van het bondgenootschap besloten, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg na afloop van een videoconferentie. Ook is afgesproken om de trainingsmissie in Irak uit te breiden van 500 naar 4000 man personeel.