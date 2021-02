Premier Mark Rutte ziet nog „weinig ruimte” voor versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart. „Het ziet er niet hoopvol uit”, zegt hij donderdag in de Tweede Kamer. Hij doelt op de oplopende besmettingscijfers, met name van de Britse variant die besmettelijker is dan het al bestaande virus.