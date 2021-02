Walmart sleept Wall Street mee de min in

Winkelketen Walmart leidde donderdag de verliezers op de Amerikaanse aandelenbeurs. Het grootste winkelconcern ter wereld boekte vorig jaar een recordomzet, maar analisten hadden op meer gerekend. Zij zijn bang dat de sterke winkelverkopen die deze week over januari gemeld werden niet voldoende zijn om de mindere verkopen in november en december in te lopen. Walmart leverde 6,2 procent in.