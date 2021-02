Ziekenhuizen Texas tijdens vrieskou bedreigd door watertekorten

Ziekenhuizen in de Amerikaanse staat Texas hebben tijdens het dodelijke winterweer te maken met watertekorten. Dat dwingt de autoriteiten om naar creatieve oplossingen te zoeken, schrijft de krant Washington Post. In de zuidelijke miljoenenstad Houston wordt een watervoorraad gebruikt die normaliter is bestemd voor het sproeien van parken. Ook wordt supermarkten gevraagd al het water dat ze kunnen missen naar medische instellingen te sturen.