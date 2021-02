Invloedrijke Italiaanse maffiabaas ‘de Professor’ (79) overleden

De invloedrijke Napolitaanse maffiabaas Raffaele Cutolo, ook wel bekend als ‘de Professor’, is woensdag op 79-jarige leeftijd in de gevangenis overleden. Cutolo was medeverantwoordelijk voor een zeer bloedige misdaadoorlog die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd uitgevochten. Hij was zo invloedrijk dat lokale autoriteiten hem om hulp vroegen toen een politicus in 1981 werd ontvoerd.