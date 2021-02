Tot vijf jaar geëist tegen vermoedelijke cocaïnebende

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht tegen negen mannen celstraffen tot vijf jaar geëist. Zij zouden tot een bende hebben behoord die zich bezighield met grootschalige productie van en handel in cocaïne. De zaak kwam aan het licht door een brand in een woning aan de Amerikalaan in Utrecht, op 2 maart 2019. Na de brand stuitte de politie op onder meer 16 kilo coke. De brand is vermoedelijk ontstaan door een fout in het zuiveringsproces van de drugs.