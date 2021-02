30 procent minder asielaanvragen in EU vorig jaar

Het aantal asielaanvragen in de Europese Unie plus Noorwegen en Zwitserland is in 2020 met 30 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal werden 461.300 asielverzoeken ingediend, het laagst aantal sinds 2013, meldt het Europese asielagentschap EASO. De wereldwijde reisbeperkingen door de coronapandemie zijn de voornaamste reden waarom minder migranten en vluchtelingen naar de EU kwamen.