PVV haalt hard uit naar kabinet over ‘broddelwerk’ avondklok

PVV-leider Geert Wilders heeft hard uitgehaald naar het kabinet over het „broddelwerk” bij de invoering van de avondklok, de maatregel waar de grootste oppositiepartij fel op tegen is. De Tweede Kamer is donderdag van reces teruggekomen omdat de rechter eerder deze week een streep haalde door de avondklok omdat de juridische onderbouwing onvoldoende zou zijn.